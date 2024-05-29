Бурятские рукопашники выиграли награды международного турнира

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Соревнования стран СНГ по АРБ завершились в Киргизии



Спортсмены Бурятии взяли золото и бронзу на международном турнире по армейскому рукопашному бою, посвящённом памяти павших во время Баткенских событий 1999-2021 годов под девизом «Я патриот». Соревнования проходили с 27 по 28 мая в Бишкеке. Бойцы представляли республику от клуба «Хара Моритон» и федерации армейского рукопашного боя РБ.



Уроженец Забайкалья Мунко Дондоков завоевал первое место и чемпионский пояс. Буянта Дашабылов выиграл третье место международного турнира. Спортсмены выступали в весовых категориях до 60 кг и 65 кг соответственно. Бойцы провели по четыре ярких боя. Тренирует спортсменов Жаргал Жигжитов.



Как сообщает министерство спорта РБ, турнир собрал выдающихся бойцов из Киргизии, России, Казахстана и других стран СНГ. Спортсмены Бурятии показали высокий уровень мастерства, достойно представив республику на международной арене.

