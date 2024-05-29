Соревнования стран СНГ по АРБ завершились в Киргизии
Спортсмены Бурятии взяли золото и бронзу на международном турнире по армейскому рукопашному бою, посвящённом памяти павших во время Баткенских событий 1999-2021 годов под девизом «Я патриот». Соревнования проходили с 27 по 28 мая в Бишкеке. Бойцы представляли республику от клуба «Хара Моритон» и федерации армейского рукопашного боя РБ.
Уроженец Забайкалья Мунко Дондоков завоевал первое место и чемпионский пояс. Буянта Дашабылов выиграл третье место международного турнира. Спортсмены выступали в весовых категориях до 60 кг и 65 кг соответственно. Бойцы провели по четыре ярких боя. Тренирует спортсменов Жаргал Жигжитов.
Как сообщает министерство спорта РБ, турнир собрал выдающихся бойцов из Киргизии, России, Казахстана и других стран СНГ. Спортсмены Бурятии показали высокий уровень мастерства, достойно представив республику на международной арене.
Бурятские рукопашники выиграли награды международного турнира
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