В Бурятии отключение света на три дня парализовало работу поликлиники



Плановое отключение электроэнергии осложнило работу поликлиники при центральной районной больнице в Закаменском районе Бурятии. Света в муниципальном образовании не будет с 12:00 до 18:00 ещё два дня – 29 и 30 мая. А потому местных жителей призвали посещать медучреждение до полудня. Предупреждение разместили в группе «Закамна-инфо.24/7».



- Особенно это касается пациентов, оформляющих различные документы и получающих льготные лекарства, – отметили в центральной районной больнице. – Из-за отсутствия электричества запрещено открывать холодильники с препаратами – произойдёт повышение температуры, при которой их хранение недопустимо.



Кроме того, в поликлинике не работают компьютеры и потому не получится выписать рецепты на такие льготные медикаменты.



- Соответственно, аптека не сможет их выдать, поскольку выдача регистрируется централизованно, – добавили в ЦРБ.





Сложности возникли и с оформлением групп инвалидности и диспансеризацией – диспансерное наблюдение регистрируется в медицинской информационной системе «Байкал». А ещё не удастся получить результаты анализов, биоматериалы которых отвозили в лаборатории в Улан-Удэ из-за того, что электронная медицинская почта не функционирует.

