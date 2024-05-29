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В Бурятии отключение света на три дня парализовало работу поликлиники

В Бурятии отключение света на три дня парализовало работу поликлиники
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местных жителей попросили успевать туда до полудня

Плановое отключение электроэнергии осложнило работу поликлиники при центральной районной больнице в Закаменском районе Бурятии. Света в муниципальном образовании не будет с 12:00 до 18:00 ещё два дня – 29 и 30 мая. А потому местных жителей призвали посещать медучреждение до полудня. Предупреждение разместили в группе «Закамна-инфо.24/7».
 
- Особенно это касается пациентов, оформляющих различные документы и получающих льготные лекарства, – отметили в центральной районной больнице. – Из-за отсутствия электричества запрещено открывать холодильники с препаратами – произойдёт повышение температуры, при которой их хранение недопустимо.
 
Кроме того, в поликлинике не работают компьютеры и потому не получится выписать рецепты на такие льготные медикаменты.
 
- Соответственно, аптека не сможет их выдать, поскольку выдача регистрируется централизованно, – добавили в ЦРБ.

Сложности возникли и с оформлением групп инвалидности и диспансеризацией – диспансерное наблюдение регистрируется в медицинской информационной системе «Байкал». А ещё не удастся получить результаты анализов, биоматериалы которых отвозили в лаборатории в Улан-Удэ из-за того, что электронная медицинская почта не функционирует.
поликлиника медицина лекарства

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