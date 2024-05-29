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В Улан-Удэ директора «управляшки» оштрафовали за прохудившуюся крышу и захламлённый чердак

В Улан-Удэ директора «управляшки» оштрафовали за прохудившуюся крышу и захламлённый чердак
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему придётся раскошелиться на 25 тысяч

Директора одной из управляющих организаций Улан-Удэ наказали рублём за плохое содержание дома на улице Приречная. На УК пожаловались жильцы МКД. Началось всё с того, что одна из них обратилась в аварийно-диспетчерскую службу компании и попросила привести в порядок крышу, но результаты работы её не удовлетворили.

Управление муниципальной жилинспекции и Госстройжилнадзор провели проверку, которая показала, что в кровле были отверстия и трещины, фановая труба примыкала к ней неплотно, а конёк и вовсе отсутствовал. Чердак оказался захламлён – там скопился строительный мусор. Недочёты не устранили и не исправили своевременно, а это противоречит требованиям к работе лицензиата в сфере ЖКХ. 

В итоге руководителя «управляшки» оштрафовали на 25 тысяч рублей.

- Надлежащее содержание и ремонт общедомового имущества должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия для проживания людей. Лицензиатам следует своевременно составлять планы работ на год совместно с советом дома и качественно их отрабатывать, – подчеркнул руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.

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