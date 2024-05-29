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В Улан-Удэ депутаты горсовета взяли под контроль дачные маршруты

В Улан-Удэ депутаты горсовета взяли под контроль дачные маршруты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тарифы теперь будут устанавливать они

Тарифы на межмуниципальные маршруты (работающие в границах двух муниципальных образований) теперь будут устанавливать депутаты Улан-Удэнского горсовета. Решение одобрили депутаты горсовета на сегодняшней сессии.

На сегодняшний день в Улан-Удэ действуют 14 дачных маршрутов, из них шесть относятся к межмуниципальным.

- Теперь шесть маршрутов, которые выходят за границы города, мы смогли сохранить. До этого органом регулирования дачных маршрутов была Республиканская служба по тарифам. Это могло привести к существенному изменению цены. Сейчас в наших полномочиях установить стоимость проезда на стандартном уровне, как и во всех городских автобусах – 30 рублей. В следующем году будем регулировать по эффективности дачных маршрутов, - сообщил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков.

Как сообщал «Байкал-Daily», по просьбам горожан также продлили льготный проезд на дачные маршруты до 15 октября. Раньше он функционировал лишь до конца сентября.
ГорсоветУУ автобус дачи

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