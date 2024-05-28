В районе Бурятии автомобилисты гробят машины и теряют запчасти на убитой дороге

На неё уже успели пожаловаться Владимиру Путину



В региональном отделении Народного фронта рассказали о региональной дороге «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи» в пригородном Тарбагатайском районе. Она проходит через пять населённых пунктов и, как отмечают местные жители (а в сёлах насчитывается две тысячи человек), вся разбита в хлам – повсюду ямы, а асфальт крошится через каждые 50-100 метров. Висящие на деревьях и валяющиеся на обочинах колёсные диски – уже привычная для многих картина.







Ездить по трассе людям приходится постоянно – в школу, в поликлинику, в райцентр и каждые полгода тратить на ремонт автомобиля и запчасти от 30 до 50 тысяч рублей. По словам сельчан, дорога находится в таком состоянии уже лет 30.



Последние годы она стояла «в планах», но до ремонта дело так и не дошло. С проблемой люди обращались на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. В Минтрансе РБ активистам пояснили, что через год-два, возможно, начнут разрабатывать проектные документы, а на само строительство нужно искать финансирование. «Фронтовики» же призвали власти республики ускорить работу.



