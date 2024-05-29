В районе Бурятии откроют пляжный сезон

Церемонию собираются провести в июне на Щучке



8 июня в Селенгинском районе Бурятии откроется летний туристический сезон. На озере Щучье состоится торжественное открытие пляжного сезона.



Как сообщает администрация района, для гостей мероприятия подготовят программу с музыкальными номерами: выступлением этно группы «Nuker» и исполнителя болливудских песен «Рамджаан». Также будет организована дискотека на пляже.



Начало церемонии открытия туристского сезона и концертной программы запланировано на 18:00.



Возрастное ограничение: 6+.

