Церемонию собираются провести в июне на Щучке
8 июня в Селенгинском районе Бурятии откроется летний туристический сезон. На озере Щучье состоится торжественное открытие пляжного сезона.
Как сообщает администрация района, для гостей мероприятия подготовят программу с музыкальными номерами: выступлением этно группы «Nuker» и исполнителя болливудских песен «Рамджаан». Также будет организована дискотека на пляже.
Начало церемонии открытия туристского сезона и концертной программы запланировано на 18:00.
Возрастное ограничение: 6+.
В районе Бурятии откроют пляжный сезон
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