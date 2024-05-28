28 мая

27 мая

Популярное

В улан-удэнской школе наградили кадетов росгвардейского класса

В улан-удэнской школе наградили кадетов росгвардейского класса
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Ребят отметили за активное участие

В улан-удэнской № 47 имени И. Калашникова на торжественной линейке кадетам подшефного класса Росгвардии и учителям вручили благодарственные письма от управления вневедомственной охраны.

Заместитель командира батальона вневедомственной охраны Росгвардии по Улан-Удэ Алексей Дармаев отметил, что за активное участие в общественной жизни кадетского класса и мероприятиях патриотической направленности были награждены четыре ученика 6 «а».

- Уверен, что в следующем учебном году вы также проявите себя хорошей учёбой, высокими показателями в военной подготовке и участием в общественных мероприятиях. Пусть эти благодарности послужат вам всем стимулом к дальнейшему развитию и успеху, - обратился к собравшимся Алексей Дармаев.

Также благодарственными письмами за вклад в дело развития кадетского движения и патриотическое воспитание подрастающего поколения были отмечены учителя школы Владимир Арефьев, Валерия Барадишириева и Константин Лизунов, сообщили в пресс-службе управления. 

Росгвардия кадеты дети школьники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В райцентре в Бурятии разрослась огромная стихийная свалка
В райцентре в Бурятии разрослась огромная стихийная свалка
Общество, 28.05.2024
Её решили взять под круглосуточное видеонаблюдение
В Бурятии сельчане запаниковали из-за заброшки с курящими подростками
Общество, 28.05.2024
Люди боятся, что «несмышлёныши» могут устроить пожар
В Бурятии сельчанам запретили приближаться к озеру
В Бурятии сельчанам запретили приближаться к озеру
Общество, 28.05.2024
Власти осадили желающих порыбачить на водоёме
В Улан-Удэ иностранец разъезжал с фальшивыми правами
В Улан-Удэ иностранец разъезжал с фальшивыми правами
Общество, 28.05.2024
Поддельные права он получил по почте
В центре Улан-Удэ появился Байкал
В центре Улан-Удэ появился Байкал
Общество, 28.05.2024
Главную площадь города украсил необычный фонтан
В Улан-Удэ целый месяц будут перекрывать Селенгинский мост
В Улан-Удэ целый месяц будут перекрывать Селенгинский мост
Общество, 28.05.2024
Его решили красить по пять часов в день
В Бурятии резко похолодает
В Бурятии резко похолодает
Общество, 28.05.2024
Прогнозируется ветер и дождь 
В Бурятии состоится большой молебен богине Таре
В Бурятии состоится большой молебен богине Таре
Общество, 27.05.2024
Его проведут в Кижингинской долине
В парке Улан-Удэ проведут праздник детства
В парке Улан-Удэ проведут праздник детства
Общество, 27.05.2024
Он состоится в микрорайоне Стеклозавод
В Бурятии разыграли «Кубок Яшина»
В Бурятии разыграли «Кубок Яшина»
Общество, 27.05.2024
Победителем стала команда «Голеадор СШ №6»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^