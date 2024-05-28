В улан-удэнской школе наградили кадетов росгвардейского класса





В улан-удэнской № 47 имени И. Калашникова на торжественной линейке кадетам подшефного класса Росгвардии и учителям вручили благодарственные письма от управления вневедомственной охраны.Заместитель командира батальона вневедомственной охраны Росгвардии по Улан-Удэ Алексей Дармаев отметил, что за активное участие в общественной жизни кадетского класса и мероприятиях патриотической направленности были награждены четыре ученика 6 «а».- Уверен, что в следующем учебном году вы также проявите себя хорошей учёбой, высокими показателями в военной подготовке и участием в общественных мероприятиях. Пусть эти благодарности послужат вам всем стимулом к дальнейшему развитию и успеху, - обратился к собравшимся Алексей Дармаев.Также благодарственными письмами за вклад в дело развития кадетского движения и патриотическое воспитание подрастающего поколения были отмечены учителя школы Владимир Арефьев, Валерия Барадишириева и Константин Лизунов, сообщили в пресс-службе управления.