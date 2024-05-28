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На трассе в пригородном районе Бурятии образовались огромные ямы

На трассе в пригородном районе Бурятии образовались огромные ямы
Общество,  Фото:«Тарбагатай-инфо. 24/7»
Из-за них страдают автомобилисты

Жители пригородного Тарбагатайского района пожаловались на ямы на Спиртзаводской трассе, в сторону села Надеино. Ими покрыт десятикилометровый участок – с 27-го по 37-ой км.

- Невозможно ездить. Знаки стоят, но хотелось бы уже полноценного ремонта, – рассказали люди в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».

В Минтрасе Бурятии со ссылкой на ГКУ «Бурятрегионавтодор» сообщили: на трассе уже провели работы по заполнению ям, чтобы не допустить дальнейшего разрушения асфальтобетонного покрытия. После того, как выделят дополнительное финансирование, там сделают ямочный ремонт с восстановлением дорожной одежды.
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