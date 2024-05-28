На трассе в пригородном районе Бурятии образовались огромные ямы

Из-за них страдают автомобилисты



Жители пригородного Тарбагатайского района пожаловались на ямы на Спиртзаводской трассе, в сторону села Надеино. Ими покрыт десятикилометровый участок – с 27-го по 37-ой км.



- Невозможно ездить. Знаки стоят, но хотелось бы уже полноценного ремонта, – рассказали люди в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».



В Минтрасе Бурятии со ссылкой на ГКУ «Бурятрегионавтодор» сообщили: на трассе уже провели работы по заполнению ям, чтобы не допустить дальнейшего разрушения асфальтобетонного покрытия. После того, как выделят дополнительное финансирование, там сделают ямочный ремонт с восстановлением дорожной одежды.

