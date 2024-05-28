Из-за них страдают автомобилисты
Жители пригородного Тарбагатайского района пожаловались на ямы на Спиртзаводской трассе, в сторону села Надеино. Ими покрыт десятикилометровый участок – с 27-го по 37-ой км.
- Невозможно ездить. Знаки стоят, но хотелось бы уже полноценного ремонта, – рассказали люди в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
В Минтрасе Бурятии со ссылкой на ГКУ «Бурятрегионавтодор» сообщили: на трассе уже провели работы по заполнению ям, чтобы не допустить дальнейшего разрушения асфальтобетонного покрытия. После того, как выделят дополнительное финансирование, там сделают ямочный ремонт с восстановлением дорожной одежды.
На трассе в пригородном районе Бурятии образовались огромные ямы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Из-за них страдают автомобилисты
Главную площадь города украсил необычный фонтан
Его решили красить по пять часов в день
Родители с педагогами вышли в рейд
Он состоится в июле на севере края
Прогнозируется ветер и дождь
Его проведут в Кижингинской долине
Он состоится в микрорайоне Стеклозавод
Победителем стала команда «Голеадор СШ №6»
Участие примут студенты вузов и профессиональных образовательных организаций
Буддисты столицы Забайкалья готовятся к традиционному празднику «Обоо тахилган»
Она поможет инженерам и материаловедам при проектировании изделий
Обряд состоится 20 июля
Стали известны результаты отборочного конкурса к «Алтаргане-2024»
В копилке команды республики – три серебряные медали