Жителей Бурятии попросили не орать на сотрудников «Россетей»



В местном паблике «Отзывы 03» во «ВКонтакте» появилось фото, сделанное в центре обслуживания потребителей филиала компании ПАО «Россети Сибирь – Бурятэнерго». На снимке – табличка, на которой написано буквально следующее: «При повышении голоса на обслуживающих вас сотрудников обслуживание будет прекращено».



Менее чем за сутки этот пост собрал 11 тысяч просмотров. Участники сообщества с предупреждением отчасти согласились, отметив, что недовольство надо высказывать руководству компании, а не рядовым подневольным работникам. «Ищите кабинет с высокой должностью и выливайте на них бездонные океаны народного гнева», – рассудил один из посетителей паблика.



Кстати, ранее в той же группе разместили публикацию, в которой жители микрорайона Шишковка высказывали бурное недовольство работой энергетиков. Дело в том, что днём 26 мая в домах на улице Строительная произошёл скачок напряжения – до 412 Вольт при стандартном в 230. После этого началось что-то невообразимое.



- У всех сгорела техника. Лампочки взорвались и упали с потолка на пол. Блок интернета вылетел из розетки и оплавился. Стабилизатор напряжения в 13,5 кв взорвался и загорелся изнутри – хорошо, что были дома и успели потушить. Позвонили, но прошёл час и никто не приехал. В нашем доме был обрыв двух проводов. Они упали на забор. К счастью, никто не пострадал. Звонили во все инстанции – от 112 до МЧС, приехали пожарные, – рассказали улан-удэнцы.



По их словам, сотрудники МЧС вызвали энергетиков, которые приступили к работе ближе к 20:00, хотя случилось всё около 16:20. Теперь горожане собирают необходимые документы и хотят дойти до суда.



- Постоянные проблемы на Лысой горе с энергосетями. Даже сами операторы говорят, что они старые – 1980 года. Сколько можно терпеть этот беспредел? – гласит запись в сообществе.







В ПАО «Россети Сибирь – Бурятэнерго», комментируя этот инцидент, заявили, что на улице произошло технологическое нарушение. Виной тому – деревья (берёза, ранет и черёмуха), которые разрослись до такой степени, что «перетёрли провод электропередачи».



