В Иркутской области зернохранилище сгорело от удара молнии

Пострадавших нет
28 мая в селе Баяндай Иркутской области после удара молнии загорелось зернохранилище.
Сообщение в пожарную часть поступило около трёх часов ночи. На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнём и густым дымом.
В течение 20 минут пожар был потушен на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет.
- В ходе осмотра места пожара дознаватели МЧС пришли к выводу, что причиной возгорания стал разряд молнии, который ударил в строение зернохранилища, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Пострадавших нет
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