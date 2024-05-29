29 мая

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В Иркутской области зернохранилище сгорело от удара молнии

В Иркутской области зернохранилище сгорело от удара молнии
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пострадавших нет

28 мая в селе Баяндай Иркутской области после удара молнии загорелось зернохранилище.

Сообщение в пожарную часть поступило около трёх часов ночи. На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнём и густым дымом.

 

В течение 20 минут пожар был потушен на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет.

- В ходе осмотра места пожара дознаватели МЧС пришли к выводу, что причиной возгорания стал разряд молнии, который ударил в строение зернохранилища, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

пожар молния

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