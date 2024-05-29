Стоимость проезда из Улан-Удэ до Аршана повысят

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Цена увеличится с началом лета



Пассажиров уведомили об увеличении стоимости проезда из столицы Бурятии до курортного посёлка Аршан.



Проезд по маршруту №520 посёлок Аршан – Улан-Удэ станет дороже на 100 рублей. Об этом сообщил перевозчик ООО «Тункаавтосервис» в группе «Тунка-инфо. 24/7».



- С 1 июня произойдёт увеличение стоимости на сто рублей. Стоимость проезда будет составлять 1300 рублей, - пояснил перевозчик.



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