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Стоимость проезда из Улан-Удэ до Аршана повысят

Стоимость проезда из Улан-Удэ до Аршана повысят
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Цена увеличится с началом лета

Пассажиров уведомили об увеличении стоимости проезда из столицы Бурятии до курортного посёлка Аршан.

Проезд по маршруту №520 посёлок Аршан – Улан-Удэ станет дороже на 100 рублей. Об этом сообщил перевозчик ООО «Тункаавтосервис» в группе «Тунка-инфо. 24/7».

- С 1 июня произойдёт увеличение стоимости на сто рублей. Стоимость проезда будет составлять 1300 рублей, - пояснил перевозчик.

Детский билет можно приобрести со скидкой 50% при предъявлении свидетельства о рождении.
общественный транспорт автобус Аршан

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