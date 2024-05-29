В Улан-Удэ дождь затормозил грандиозный ремонт на Элеваторе

Накануне на Улан-Удэ обрушилась непогода. Из-за разгулявшейся стихии часть столицы Бурятии осталась без света, а с утра 29 мая в городе простаивали трамваи. Дождь затормозил и масштабный ремонт трамвайных путей на проспекте 50-летия Октября.
Как сообщили в городской администрации, из-за осадков работы там ещё не завершились и потому проезд в сторону Элеватора пока закрыт.
Ремонт на Элеваторе стартовал перед выходными. Изначально его хотели начать 17 мая, но в итоге отложили на неделю – решили подождать до окончания учебного года для снижения заторов на дорогах. Соответствующее поручение дал тогда мэр Игорь Шутенков.
Из-за обновления изношенных путей на проспекте 50-летия Октября изменилась схема движения 11-ти автобусных маршрутов – № 3, 3А, 29, 31, 37, 40, 46, 55, 57, 59 и 100 по направлению в центр города. Они объезжают закрытый участок через улицы Жуковского, Хоца Намсараева и Гагарина и далее – по утверждённым схемам.
Все работы ведутся по ночам, сразу после окончания движения трамваев, рассказали ранее в официальном telegram-канале муниципального центра управления (МЦУ) Улан-Удэ. Подрядная организация приготовила для укладки сертифицированные железобетонные плиты – их разместят на щебёночно-песчаной подушке, а стыки зальют битумной мастикой. Специалисты уверяли, что успеют всё сделать в срок, до 29-го числа, но этого не случилось.