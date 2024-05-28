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Возле посёлка в Бурятии рыщет медведь

Возле посёлка в Бурятии рыщет медведь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его следы заметили в нескольких километрах от населённого пункта

В Заиграевском районе Бурятии недавно набрели на медвежьи следы. Их заметили в четырёх километрах от посёлка Горхон. Отпечатки лап вели в сторону Новоильинска.

Как сообщает «Заиграево-инфо.24/7», для обследования территории туда отправится сотрудник Бурприроднадзора. Местных жителей призвали быть бдительными и осторожными. 

Бурых хищников в этом году достаточно много и они не стесняются приближаться к людям. Не так давно хозяин тайги бродил на Байкале.  А ранее медведицу с детёнышами дважды запечатлели на кордоне Монахово в Забайкальском нацпарке. Семейство бродило там в поисках еды. Несмотря на кажущуюся уверенность, звери сразу испугались голоса инспектора и убежали, «тряся боками».

Медведи  также повстречались людям на дороге в Баргузинском районе и на полуострове Святой Нос. А в конце апреля ещё один шастал по просёлочной дороге около заиграевского улуса Дабата. Как выяснилось, место, где появился косолапый – естественная среда его обитания. 

Специалисты не устают объяснять, как вести себя при встрече со зверем. Во-первых, выбирая место для отдыха (а оно должно быть открытом и с достаточно хорошим обзором), стоит внимательно осмотреться. Если возникло подозрение, что там был медведь, нужно как можно быстрее уйти.

Передвигаться по лесу советуют шумно, свободно и громко переговариваясь – желательно группой не менее трёх человек. Остатки еды и мусор могут приманить животное, так что следует убирать их за собой.

Увидев хищника вдалеке, не приближайтесь к нему. Если вы всё же повстречались, сохраняйте спокойствие и не убегайте – рекомендуется отступать, медленно пятясь, или же попытаться отпугнуть косолапого звоном металлических предметов, громким криком и хлопками в ладоши.

Попробуйте поднять руки вверх, тем самым давая ему понять, что вы выше и сильнее. Не смотрите медведю в глаза и не показывайте зубы. И, конечно, нужно предупредить о животном других людей, находящихся в том же месте или в непосредственной близости от него.
медведь животные природа

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