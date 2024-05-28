В Улан-Удэ «потушили» пожар в доме быта

















В Центральном доме быта в Улан-Удэ потушили условный пожар. По легенде, возгорание случилось на четвёртом этаже здания.Сообщение о пожаре администрация Дома быта сразу же было передала в экстренные службы. Началась эвакуация персонала и посетителей. В считанные минуты пожарные расчёты прибыли к месту происшествия, тут же развернули оперативный штаб пожаротушения.- Звенья газодымозащитной службы провели разведку в здании, эвакуировали пострадавших по лестничному маршу и с помощью автолестницы. После условный пожар был оперативно ликвидирован, аварийно-спасательные работы завершены, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Задачи мероприятия успешно выполнены и отработаны на «удовлетворительно».Всего были задействованы 33 человека личного состава и 8 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.