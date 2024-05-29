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В Бурятии водителя такси, переехавшую пассажирку, отправили в колонию

В Бурятии водителя такси, переехавшую пассажирку, отправили в колонию
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Скандал начала пьяная пассажирка

Иволгинский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы 35-летнюю местную жительницу, сбившую свою пассажирку и переехавшую её автомобилем. Женщина признана виновной в покушении на убийство.

Как сообщал «Байкал-Daily», женщина работала таксистом на своём автомобиле «Тойота Королла Филдер». В октябре 2023 года она привезла трёх пассажиров к продуктовому магазину в селе Поселье.

По пути одна из пассажирок, будучи пьяной, устроила ссору с водителем и даже схватила её за волосы. Когда же автомобиль остановился, пассажирка вышла из салона и пнула зеркало заднего вида.

В ответ водитель резко нажала педаль газа, сбила агрессивную женщину и проехалась прямо по ней передним и задним колёсами иномарки. Пострадавшая получила множественные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью человека.

- Иволгинский районный суд приговорил виновную к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор в законную силу пока не вступил.

покушение на убийство такси

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