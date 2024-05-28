В Бурятии свалку убрали после вмешательства прокуратуры

Глава администрации получил представление
В Еравнинском районе Бурятии убрали несанкционированную свалку после вмешательства прокуратуры.
Свалку обнаружили между сёлами Сосново-Озёрское и Домна.
- В связи с этим прокурор района внёс главе администрации представление. По результатам его рассмотрения участок местности очистили от мусора, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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