В Бурятии свалку убрали после вмешательства прокуратуры





В Еравнинском районе Бурятии убрали несанкционированную свалку после вмешательства прокуратуры.Свалку обнаружили между сёлами Сосново-Озёрское и Домна.- В связи с этим прокурор района внёс главе администрации представление. По результатам его рассмотрения участок местности очистили от мусора, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.