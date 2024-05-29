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Горсовет Улан-Удэ принял отменяющие прямые выборы мэра поправки

Горсовет Улан-Удэ принял отменяющие прямые выборы мэра поправки
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Решение одобрено на сегодняшней сессии

Улан-Удэнский горсовет депутатов утвердил изменения в Устав города относительно выборов мэра. Прямые всенародные выборы градоначальника ушли в прошлое, мэра теперь будут назначать по конкурсу.

Соответствующее решение одобрили депутаты горсовета сегодня на сессии.

- Согласно внесённым изменениям, мэр города Улан-Удэ избирается городским советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - озвучили на сессии.

Поправки в Устав города касаются процедуры избрания мэра, а также процедуры вступления его в должности и порядка избрания в случае досрочного прекращения его полномочий.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце марта соответствующие поправки в закон Бурятии «Об организации местного самоуправления» одобрил Народный Хурал. Сам законопроект внёс в парламент глава республики Алексей Цыденов.

Итак, теперь мэра будут назначать по конкурсу. Сперва претенденты защитят свои программы перед специальной конкурсной комиссией. Из них комиссия отберёт только двух кандидатов. Кто из них станет мэром, решит в итоге Улан-Удэнский горсовет депутатов большинством голосов.

Процедура для столицы Бурятии не новая. В 2011 году в городе уже вводили институт сити-менеджера, где руководителя мэрии назначали по той же процедуре. Тогда горсовет ещё сенсационно «прокатил» прежнего мэра Геннадия Айдаева и отдал должность градоначальника неизвестному публике Евгению Пронькинову.

В 2015 году прямые выборы мэра Улан-Удэ вернули. В 2019 году на выборах победил Игорь Шутенков, набравший 52 % голосов. Его полномочия истекают осенью 2024 года.
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