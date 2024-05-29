Василий Дубровский внёс большой вклад в развитие сельского хозяйства Бурятской АССР
25 мая в селе Харацай Закаменского района Бурятии прошёл торжественный митинг, посвящённый установке памятной мемориальной доски государственному и общественному деятелю Бурятской АССР Василию Ивановичу Дубровскому. Отдать дань уважения и признания его заслуг перед родиной выступили земляки, ветераны, уроженцы села, живущие в городе Закаменск.
Как сообщили в отделе по работе с общественными объединениями администрации района, поисковая работа была проведена краеведом Галиной Шелкуновой. Хозяевам дома, где когда-то жила семья Дубровского, было предложено установить памятную доску с его именем. Хозяева дома, сестры Сокольниковы, поддержали идею.
Право открыть памятную доску предоставили Н.В. Смирновой, ветерану труда Ж.Ц. Гармаеву и ученику Харацайской школы. После минуты молчания прошло возложение цветов. Далее мероприятие продолжилось в музее «Казачья изба».
Справка
Василий Иванович Дубровский родился в 1912 году в казачьей станице Харацай. Работал наркомом земледелия, министром сельского хозяйства Бурятской АССР, вторым секретарём обкома КПСС, первым заместителем председателя Совмина республики, министром производства и заготовок сельхозпродуктов, советником посольства СССР в Монголии, секретарём Президиума Верховного Совета Бурятской АССР. Избирался депутатом Верховного Совета Бурятской АССР пяти созывов и Верховного Совета РСФСР. Награждён орденами Ленина, «Знак Почёта», двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Полярная Звезда» МНР, удостоен звания «Заслуженный агроном Бурятской АССР».
В селе Бурятии установили памятную доску советскому деятелю
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