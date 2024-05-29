29 мая

28 мая

Популярное

В Забайкалье работнице цеха полуфабрикатов раздробило кисть в мясорубке

В Забайкалье работнице цеха полуфабрикатов раздробило кисть в мясорубке
Происшествия, 
Возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбудили после того, как в цехе по производству полуфабрикатов в посёлке Агинское 47-летней женщине раздробило кисть в мясорубке.

- По версии следствия, 47-летняя женщина ввиду нарушения правил безопасности при изготовлении мясного фарша поместила кисть руки в электрическую мясорубку. В результате женщина получила травматическое размозжение кисти, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

По оценке следователей, инцидент произошёл ввиду неудовлетворительной организации охраны труда. В частности, на предприятии не был организован надлежащий порядок обучения работников и их ознакомления с правилами безопасности при проведении работ, а также отсутствовали проверки соблюдения таких правил.
нарушение требований охраны труда несчастные случаи на производстве

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Боль невыносимая»: Клещ укусил жительницу Бурятии в огороде
«Боль невыносимая»: Клещ укусил жительницу Бурятии в огороде
Происшествия, 29.05.2024
Женщина не была привита против клещевого энцефалита
В Улан-Удэ сбили пешехода, выбежавшего на красный
В Улан-Удэ сбили пешехода, выбежавшего на красный
Происшествия, 29.05.2024
Это уже третье такое ДТП за короткое время
Улан-удэнка испугалась обвинения в госизмене и перевела деньги мошенники
Улан-удэнка испугалась обвинения в госизмене и перевела деньги мошенники
Происшествия, 29.05.2024
Она поверила лжесотрудникам Росфинмониторинга и ФСБ
Район Бурятии затянуло дымом
Район Бурятии затянуло дымом
Происшествия, 29.05.2024
Местных жителей призвали пореже выходить на улицу
В Улан-Удэ дети играли рядом с трупом
В Улан-Удэ дети играли рядом с трупом
Происшествия, 29.05.2024
Мужчина внезапно умер на детской площадке
Трое иркутян напоили и обокрали вахтовика
Трое иркутян напоили и обокрали вахтовика
Происшествия, 29.05.2024
Всё произошло на железнодорожной станции
В Улан-Удэ сбили женщину и прыткого пенсионера
В Улан-Удэ сбили женщину и прыткого пенсионера
Происшествия, 29.05.2024
Оба наезда произошли на пешеходных переходах
В Улан-Удэ водитель уснул за рулём и протаранил столб
В Улан-Удэ водитель уснул за рулём и протаранил столб
Происшествия, 29.05.2024
Момент ДТП запечатлела дорожная камера
В Бурятии резко выросла площадь лесных пожаров
В Бурятии резко выросла площадь лесных пожаров
Происшествия, 29.05.2024
Площадь пожаров превысила 16 тысяч га

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^