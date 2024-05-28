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Иркутские учёные проанализировали колебания на Солнце

Иркутские учёные проанализировали колебания на Солнце
Общество,  Фото:ИСЗФ СО РАН
Они описали их основные наблюдательные характеристики в разных частях солнечных пятен

Сотрудники института солнечно-земной физики СО РАН в Иркутске описали основные свойства колебаний, наблюдающихся в разных частях пятен на Солнце. Результаты работы обобщены в статье, опубликованной в журнале «Солнечно-земная физика».

Доктором физико-математических наук Николаем Кобановым и кандидатом физико-математических наук Андреем Челпановым представлен опыт, полученный в разные годы при исследовании колебательных процессов в солнечных пятнах, включая тень пятна, полутень и ближайшие окрестности.

- Один из предложенных подходов – анализ колебаний и волн в атмосфере Солнца, которые возникают в результате небольших вспышек, - рассказал Андрей Челпанов. - Мелких вспышек на Солнце очень много, поэтому именно с их «помощью» можно измерять параметры распространения волн в атмосфере звезды, ведь эти вспышки значительно не меняют характеристики среды. Для анализа мы использовали данные, полученные на автоматизированном солнечном телескопе Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ СО РАН в посёлке Монды (Республика Бурятия). Для этого пятно или факел на Солнце наблюдаются одновременно в двух спектральных линиях – это позволяет получать данные с двух уровней высоты, а значит, наблюдать объёмную картину процессов, которые происходят в активной области. Также использованы данные спутниковой обсерватории SDO, которая наблюдает Солнце одновременно в нескольких спектральных линиях, снимки делаются каждые 12 секунд на протяжении 14 лет.

Как сообщили в ИСЗФ СО РАН, иркутские учёные проанализировали картину распределения колебаний в солнечном пятне, колебания в зоне эвершедовских течений, характерных для полутени пятен, и распространение волн над пятном в вертикальном направлении. Они предложили использовать вспышечную модуляцию амплитуды собственных колебаний среды, чтобы устранить неопределённости, которые возникают при измерении фазовой разницы сигналов – именно по ней судят о скорости распространения волновых возмущений в атмосфере Солнца.

Иркутская область Бурятия наука солнце солнечные пятна

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