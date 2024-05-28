В Иркутске задержали грабителя, ранее судимого 27 раз

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В отделе полиции он отрицал свою вину



В Иркутске задержали мужчину, ограбившего 75-летнюю женщину возле её квартиры.



Пенсионерка рассказала полицейским, что возвращалась днём домой. На входе в квартиру к ней подошёл незнакомец и сорвал с шеи золотую цепочку. После выбежал из подъезда и скрылся в неизвестном направлении.



Сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемого. Вскоре в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили преступника и местонахождение злоумышленника. Как выяснили полицейские, грабитель мог сбежать в Ангарск.



В последующем 43-летний мужчина был задержан. Выяснилось, что ранее он 27 раз привлекался к уголовной ответственности.



- При обыске у него обнаружили залоговый билет, который подтвердил его причастность к совершению преступления. Золотую цепочку и крестик полицейские передадут законной владелице в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



На допросе задержанный отрицал свою причастность к преступлению.



- Не могу понять за что задержали. Никаких противоправных действий не совершал, - заявил мужчина.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». В настоящий момент подозреваемый находится в СИЗО.

