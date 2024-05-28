В отделе полиции он отрицал свою вину
В Иркутске задержали мужчину, ограбившего 75-летнюю женщину возле её квартиры.
Пенсионерка рассказала полицейским, что возвращалась днём домой. На входе в квартиру к ней подошёл незнакомец и сорвал с шеи золотую цепочку. После выбежал из подъезда и скрылся в неизвестном направлении.
Сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемого. Вскоре в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили преступника и местонахождение злоумышленника. Как выяснили полицейские, грабитель мог сбежать в Ангарск.
В последующем 43-летний мужчина был задержан. Выяснилось, что ранее он 27 раз привлекался к уголовной ответственности.
- При обыске у него обнаружили залоговый билет, который подтвердил его причастность к совершению преступления. Золотую цепочку и крестик полицейские передадут законной владелице в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
На допросе задержанный отрицал свою причастность к преступлению.
- Не могу понять за что задержали. Никаких противоправных действий не совершал, - заявил мужчина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». В настоящий момент подозреваемый находится в СИЗО.
В Иркутске задержали грабителя, ранее судимого 27 раз
Происшествия, Фото:
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