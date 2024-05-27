Следователи возбудили уголовное дело
Тела пятерых человек обнаружили в катере на Байкале, около острова Тонкий в Бурятии. По предварительным данным, они погибли из-за отравления угарным газом.
- 26 мая на озере Байкал, около острова Тонкий, на катере обнаружены тела пятерых человек, не подающих признаков жизни. По предварительным данным, смерть судоводителя и пассажиров судна наступила из-за отравления угарным газом. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Следователи и следователи-криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
На Байкале в Бурятии нашли катер с пятью трупами
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Следователи возбудили уголовное дело
Несостоявшимся браконьерам грозит штраф
Он признался, что нашёл объявление о работе в Сети
Они перечислили мошеннику деньги за несуществующее майнинг-оборудование
Она уговорила супруга оформить кредит
ДТП произошло в Кабанском районе
Они провели в колонии всего год
К разрушительному пожару привело нарушение правил безопасности
Наезд произошёл на «зебре»
Он незаконно ловил рыбу на Байкале
Задержанный дал признательные показания
В ДТП пострадал пассажир
Мужчина скончался на месте
Тушить её пришлось местным жителям
С лесными пожарами в республике борются 500 человек