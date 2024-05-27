На Байкале в Бурятии нашли катер с пятью трупами

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

Следователи возбудили уголовное дело



Тела пятерых человек обнаружили в катере на Байкале, около острова Тонкий в Бурятии. По предварительным данным, они погибли из-за отравления угарным газом.



- 26 мая на озере Байкал, около острова Тонкий, на катере обнаружены тела пятерых человек, не подающих признаков жизни. По предварительным данным, смерть судоводителя и пассажиров судна наступила из-за отравления угарным газом. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.







Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ).



Следователи и следователи-криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.



