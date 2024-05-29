Играть будут дети до 11, 13, 15 и 17 лет
С 15 по 19 июня в Улан-Удэ пройдёт первенство Республики Бурятия по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 лет. Местом проведения соревнований среди детей до 11, 13 лет станет городской шахматный клуб. Первенство среди юношей и девушек до 15, 17 лет проведут в шахматном клубе «Огонёк».
Как сообщается в проекте положения, соревнования планируют провести по следующему расписанию:
Участники до 11 лет
15 июня – день заезда, регистрация, медицинский допуск, соревнования
9:00-10:00 – регистрация
10:30 - открытие турнира и начало первого тура
16 июня - 3-4 туры
17 июня - 5-6 туры
18 июня - 7-8 туры
19 июня - 9 тур, закрытие турнира и день выезда
Участники до 13 лет
15 июня – день заезда, регистрация, медицинский допуск, соревнования
14:00-15:00- регистрация
15:30 - открытие турнира и начало первого тура
16 июня - 3-4 туры
17 июня - 5-6 туры
18 июня - 7-8 туры
19 июня - 9 тур, закрытие турнира и день выезда
Участники до 15, 17 лет
15 июня – день заезда, регистрация, медицинский допуск, соревнование
9:00-10:00 – регистрация
10:30 - открытие турнира и начало первого тура
16 июня - 3-4 туры
17 июня - 5-6 туры
18 июня - 7-8 туры
19 июня - 9 тур, закрытие турнира и день выезда
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии проведут первенство по классическим шахматам
Общество, Фото:
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