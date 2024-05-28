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В Улан-Удэ целый месяц будут перекрывать Селенгинский мост

В Улан-Удэ целый месяц будут перекрывать Селенгинский мост
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Его решили красить по пять часов в день

В ближайшую субботу, 1 июня, на улице Борсоева в Улан-Удэ начнут перекрывать мост через Селенгу. Движение транспорта на одной полосе – по направлению в центр города – будут ограничивать каждый день на пять часов – с 11:00 до 16:00 и так – до 30-го числа.

Причина тому – покраска. Сейчас сотрудники городского комбината по благоустройству обновляют нижний пояс главных балок моста и его внутреннюю сторону, а с первого дня лета примутся  и за внешнюю. Об этом сообщил директор комбината по благоустройству Игорь Мункуев. 

Ранее на переправе взялись за устранение коррозии. Из-за этого перекрывают движение на крайней правой полосе на улицах Борсоева и Иволгинская, поскольку рабочим придётся спускаться со специализированных подмостей.





мост дороги транспорт благоустройство

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