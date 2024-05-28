В Улан-Удэ целый месяц будут перекрывать Селенгинский мост















Ранее на переправе взялись за устранение коррозии. Из-за этого перекрывают движение на крайней правой полосе на улицах Борсоева и Иволгинская, поскольку рабочим придётся спускаться со специализированных подмостей.

В ближайшую субботу, 1 июня, на улице Борсоева в Улан-Удэ начнут перекрывать мост через Селенгу. Движение транспорта на одной полосе – по направлению в центр города – будут ограничивать каждый день на пять часов – с 11:00 до 16:00 и так – до 30-го числа.Причина тому – покраска. Сейчас сотрудники городского комбината по благоустройству обновляют нижний пояс главных балок моста и его внутреннюю сторону, а с первого дня лета примутся и за внешнюю. Об этом сообщил директор комбината по благоустройству Игорь Мункуев.