Ремонт ведут на мосту через реку Гарга
В Курумканском районе Бурятии продолжается капитальный ремонт моста через реку Гарга на автодороге Могойто - Майский. На сегодня подрядчиком проведены работы по возведению временного моста, устройству опор. Ведутся работы по возведению пролётного строения, покраске ригелей, антисептирование поперечных брусьев, демонтажу монтажных площадок. Стоимость объекта составляет более 106 млн рублей.
На объекте работают 8 человек, 7 единиц техники. В ближайшее время строители приступят к забивке свай, монтажу береговых пролётных строений. Также будут проведены работы по укреплению габионами, устройству водоотвода, дорожной одежды на подходах к мосту.
- Дорога, на которой расположен мост, соединяет населённые пункты Арзгун и Майский с районным центром, поэтому обеспечение проезда очень важно для местных жителей, - отметили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
Длина нового моста составит 88,7 метров. Объект будет введён до конца 2024 года.
В районе Бурятии возводят пролётные строения нового моста
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