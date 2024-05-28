Запрет начнёт действовать с вечера 30 мая
С 31 мая по 1 июня в столице Бурятии пройдёт традиционная ежегодная ярмарка-выставка «Baikal Travel Mart» (6+). В этом году мероприятие состоится на площади Революции.
Как сообщили в администрации Советского района Улан-Удэ, горожан и гостей города предупреждают об ограничении движения автотранспорта на улице Ленина к западу от площади. Так, на время проведения международной туристической выставки «Baikal Travel Mart - 2024», с 22:00 часов 30 мая до 20:00 часов 1 июня будет организовано перекрытие:
- автопарковки у здания на ул. Ленина, 22;
- автомобильного движения на улице Ленина, от пересечения улиц Кирова и Ленина (от здания ул. Ленина, 23 до здания на ул. Ленина, 15а).
В Улан-Удэ на 2 дня для транспорта закроют часть улицы Ленина
Общество, Фото:
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