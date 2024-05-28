Житель Иркутской области прятал во дворе три мешка конопли





В одном из сёл Нижнеудинского района Иркутской области транспортные полицейские задержали местного жителя, незаконного хранившего 3,5 килограмма марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.37-летний мужчина прятал три мешка с коноплёй во дворе своего дома.По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотиком растительного происхождения – марихуаной весом 3,5 кг. Мужчина признался, что собрал коноплю в сентябре 2023 года в окрестностях своей деревни, и заверил, что только для личного потребления.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.