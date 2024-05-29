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В Бурятии туристский информационный центр внезапно остался без директора

В Бурятии туристский информационный центр внезапно остался без директора
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Руководившая им Ирина Максимова написала заявление по собственному

Директор туристского информационного центра (ТИЦ) «Байкал» Ирина Максимова неожиданно распрощалась со своим креслом. Она сделала это по собственному желанию, рассказал накануне министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

- С сожалением сообщаю, что директор ТИЦ «Байкал» написала заявление на увольнение по собственному желанию, – подчеркнул Доржиев в своём telegram-канале. – Хочу поблагодарить Ирину Петровну за интенсивную совместную работу и пожелать всего самого доброго. Уверен, впереди у неё – не менее интересный профессиональный путь

Создать центр для туристов в Бурятии решили в 2018 году и тогда это вызвало немало споров. Будущий ТИЦ даже называли «очередной кормушкой». В соцсетях высказывали мнение, что он будет дублировать функции маркетинговых агентств и туристических сайтов. Однако предшественница Доржиева Мария Бадмацыренова заявила: ТИЦ не станет конкурентом туроператоров  – у него свои задачи цели и своя оценка эффективности.

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