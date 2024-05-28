В Улан-Удэ готовятся разгребать последствия непогоды

Коммунальщики собираются перейти на усиленный режим работы
Сотрудники городского комбината по благоустройству (КБУ) готовятся к ухудшению погоды. Если она испортится, коммунальщики перейдут на усиленный режим работы.
Сейчас в боевой готовности – все специалисты и техника КБУ. При необходимости аварийные бригады подключатся к устранению возможных проблем, связанных с плохими погодными условиями.
Жителей Бурятии предупредили
о резком похолодании. Температура за окном в эти дни опустится на 10 и более градусов. Синоптики обещают дожди, местами – сильные, грозы, ливни и даже град.
В горах юго-запада и южного Прибайкалья ожидается мокрый снег. Ветер усилится до 19-24 метров в секунду. Кроме того, возможны пыльные бури.
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