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Бурятский омбудсмен заприватила личные сообщения в популярной соцсети

Бурятский омбудсмен заприватила личные сообщения в популярной соцсети
Общество, 
Теперь жители республики не смогут связаться с ней во «ВКонтакте»

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова предупредила, что закрыла личные сообщения на своей странице во «ВКонтакте». У многих жителей республики из-за этого возникли вопросы к омбудсмену. Сама Жамбалова пояснила, что раньше связаться с ней в ВК могли все желающие.
 
- Объём сообщений в личке был большой и их дополняли другие – от друзей, коллег, родных. Возникали ситуации, когда обращение осталось незамеченным, хотя человек в это время ждал ответ. Решили, что логичнее будет закрыть личные сообщения, а все обращения принимать на почту, – подчеркнула омбудсмен.

Она добавила, что всегда находится на связи и никого не игнорирует. Направить обращение можно по адресу 670000, Бурятия, город Улан-Удэ, улица Ербанова, 7, кабинет 104 или на электронный адрес priem_upch@govrb.ru. Приём в аппарате уполномоченного ведётся по понедельникам и вторникам с 13:00 до 17: 00, а к самой Юлии Жамбаловой можно попасть по средам по предварительной записи (телефоны – 8 (3012) 21-34-43 и 21-12-97). 
соцсети уполномоченный по правам человека

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