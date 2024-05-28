Бурятский омбудсмен заприватила личные сообщения в популярной соцсети



Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова предупредила, что закрыла личные сообщения на своей странице во «ВКонтакте». У многих жителей республики из-за этого возникли вопросы к омбудсмену. Сама Жамбалова пояснила, что раньше связаться с ней в ВК могли все желающие.



- Объём сообщений в личке был большой и их дополняли другие – от друзей, коллег, родных. Возникали ситуации, когда обращение осталось незамеченным, хотя человек в это время ждал ответ. Решили, что логичнее будет закрыть личные сообщения, а все обращения принимать на почту, – подчеркнула омбудсмен.



Она добавила, что всегда находится на связи и никого не игнорирует. Направить обращение можно по адресу 670000, Бурятия, город Улан-Удэ, улица Ербанова, 7, кабинет 104 или на электронный адрес priem_upch@govrb.ru. Приём в аппарате уполномоченного ведётся по понедельникам и вторникам с 13:00 до 17: 00, а к самой Юлии Жамбаловой можно попасть по средам по предварительной записи (телефоны – 8 (3012) 21-34-43 и 21-12-97).