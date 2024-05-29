Усть-Ордынская борица стала призёром первенства Европы

Саяна Санжитова завоевала серебро соревнований



Спортсменка из Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Саяна Санжитова стала серебряным призёром первенства Европы по женской борьбе. Турнир проходил в Греции.



Саяна Санжитова боролась в весовой категории до 54 килограммов. Спортсменка тренируется под руководством тренеров Александра Балтуева и Льва Балтуева.



Как сообщили в министерстве спорта Иркутской области, в рамках первенства Европы по спортивной борьбе состоялись соревнования по трём дисциплинам: греко-римской борьбе, вольной борьбе и женской борьбе. В целом во всех дисциплинах россияне выступили блестяще и выиграли 29 медалей, из которых 15 золотых, 11 серебряных и три бронзовые. В женской борьбе российские спортсменки завоевали десять медалей, из них три золотые, пять серебряных и две бронзовые награды.

