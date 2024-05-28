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Утверждена эмблема празднования 358-летия Улан-Удэ

Утверждена эмблема празднования 358-летия Улан-Удэ
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Столицу Бурятии украсят ко Дню города

Работы по праздничному оформлению Улан-Удэ ко Дню города начнутся 10 июня. На улицах столицы Бурятии разместят праздничные панно, растяжки, баннеры. Более 70 полотен установят на флаговых конструкциях в общественных местах, и свыше 30 консольных флагов – на опорах освещения. Об этом 27 мая на брифинге в мэрии сообщил Даши Анчиров, начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.

Эскиз эмблемы для празднования Дня города-2024 уже утверждён.

- Эмблема интересна гармоничным переплетением цифры «358». Это дата, которую отметит наш город, и орнамента «Улзы». Композиционно эмблема смотрится цельно, и символизирует долголетие, преемственность, любовь и гармонию. В соответствии с эмблемой уже подготовлены предложения по праздничному оформлению для различных форматов рекламной и сувенирной продукции, - пояснил Даши Анчиров.

Как сообщили в мэрии, основные праздничные мероприятия по случаю 358-летия столицы Бурятии состоятся 15 июня (0+). День города пройдёт под лозунгом «Улан-Удэ – наш общий дом» и будет приурочен к Году семьи.
Бурятия Улан-Удэ День города

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