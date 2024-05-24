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Два кафе китайской кухни в Улан-Удэ прикрыли за антисанитарию

Два кафе китайской кухни в Улан-Удэ прикрыли за антисанитарию
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В ходе проверок выявили грубые нарушения санитарного законодательства

В Улан-Удэ проверили три расположенных в центре города кафе китайской кухни: «Вкус Китая», «Wang`s» и «Чэнду». В ходе проверок выявили грубые нарушения санитарного законодательства, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

- На предприятиях нарушалась поточность технологических процессов. Не соблюдались условия хранения пищевых продуктов, режимы мытья, дезинфекции посуды и инвентаря. Приём продукции и продовольственного сырья осуществлялся без маркировки и документов, подтверждающих их качество, безопасность и прослеживаемость. Не разработаны программы производственного контроля, ХАССП (мероприятия, обеспечивающие безопасность пищевой продукции – ред.). Не проводились мероприятия по дезинсекции, дератизации. Производство продукции осуществлялось в отсутствие технологической документации. В производственных помещениях не проводилась ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, у персонала отсутствовали сведения о прохождении медицинского осмотра, вакцинации, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Управление Роспотребнадзора возбудило административные дела. Советский районный суд вынес постановления об административном приостановлении деятельности кафе китайской кухни «Вкус Китая» (улица Коммунистическая) и «Wang`s» (ул. Смолина) сроком на 90 суток.

Кафе китайской кухни «Чэнду» (ул. Смолина) назначено наказание в виде административного штрафа.
кафе Роспотребнадзор санитарные нормы

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