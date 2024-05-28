28 мая

27 мая

Популярное

В центре Улан-Удэ возводят амфитеатр

В центре Улан-Удэ возводят амфитеатр
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Он появится рядом с мемориалом Победы

В парке «Мемориал Победы» в столице Бурятии возводят амфитеатр. Бетонирование основания объекта завершено, подрядная организация приступила к армированию и возведению стен. Параллельно в верхней части парка идёт укладка тротуара. Всего будет благоустроено более полутора километров новых дорожек с тремя видами тротуарного покрытия.

– Ход работ идёт по графику. На месте со всеми задействованными структурами и подрядчиком отрабатываем вопросы, которые возникают в ходе строительства, чтобы создать привлекательные, комфортных городские пространства, – рассказал первый заммэра по развитию инфраструктуры города Сергей Гашев во время еженедельного выездного совещания.

По информации управления по информационной политике Улан-Удэ, в этом году обустраивают правую сторону «Мемориала Победы», в 2025 приступят к левой части. С правой стороны парка будет пруд с мостиком, амфитеатр и ротонда для проведения различных мероприятий. С левой – смотровая площадка «Парящий мост», стела «Город трудовой доблести». Помимо этого, здесь проведут дополнительное озеленение территории, установят новое освещение и систему видеонаблюдения.

Улан-Удэ благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ на 2 дня для транспорта закроют часть улицы Ленина
В Улан-Удэ на 2 дня для транспорта закроют часть улицы Ленина
Общество, 28.05.2024
Запрет начнёт действовать с вечера 30 мая
Утверждена эмблема празднования 358-летия Улан-Удэ
Утверждена эмблема празднования 358-летия Улан-Удэ
Общество, 28.05.2024
Столицу Бурятии украсят ко Дню города
В Закаменске завершается капремонт стационара ЦРБ
В Закаменске завершается капремонт стационара ЦРБ
Общество, 28.05.2024
Работы планируют закончить в начале лета
В Забайкалье телефон пытались доставить в колонию с помощью квадрокоптера
В Забайкалье телефон пытались доставить в колонию с помощью квадрокоптера
Общество, 28.05.2024
Сотрудники колонии отследили посадку дрона по звуку
В Улан-Удэ готовятся разгребать последствия непогоды
В Улан-Удэ готовятся разгребать последствия непогоды
Общество, 28.05.2024
Коммунальщики собираются перейти на усиленный режим работы

Артисты из Бурятии выступят на сцене Кремлёвского дворца
Артисты из Бурятии выступят на сцене Кремлёвского дворца
Общество, 28.05.2024
Концерт посвятят народам многонациональной России
В Улан-Удэ у родителей школьников сдают нервы во время ЕГЭ
В Улан-Удэ у родителей школьников сдают нервы во время ЕГЭ
Общество, 28.05.2024
Из-за единого госэкзамена сильно стрессует почти четверть горожан
Бурятский омбудсмен заприватила личные сообщения в популярной соцсети
Бурятский омбудсмен заприватила личные сообщения в популярной соцсети
Общество, 28.05.2024
Теперь жители республики не смогут связаться с ней во «ВКонтакте»
Волшебная улица появилась в Улан-Удэ
Волшебная улица появилась в Улан-Удэ
Общество, 28.05.2024
Название придумали сами местные жители
Жителей Бурятии попросили не орать на сотрудников «Россетей»
Жителей Бурятии попросили не орать на сотрудников «Россетей»
Общество, 28.05.2024
А крикунам пригрозили отказать в обслуживании
77-летняя улан-удэнка получила заветный жилищный сертификат
77-летняя улан-удэнка получила заветный жилищный сертификат
Общество, 28.05.2024
Она стояла в очереди больше двух десятков лет
Возле посёлка в Бурятии рыщет медведь
Возле посёлка в Бурятии рыщет медведь
Общество, 28.05.2024
Его следы заметили в нескольких километрах от населённого пункта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^