Возбуждено уголовное дело
У 57-летнего жителя Баунтовского района Бурятии полицейские обнаружили арсенал оружия.
- Во время обыска у сельчанина были изъяты четыре единицы огнестрельного оружия, основные части и детали огнестрельного оружия, более сотни патронов. Часть огнестрельного оружия была изготовлена самодельным способом, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.
Мужчине вменяется незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Назначено судебное заседание.
У жителя Бурятии нашли арсенал оружия
Происшествия, Фото:
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