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У жителя Бурятии нашли арсенал оружия

У жителя Бурятии нашли арсенал оружия
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело

У 57-летнего жителя Баунтовского района Бурятии полицейские обнаружили арсенал оружия.

- Во время обыска у сельчанина были изъяты четыре единицы огнестрельного оружия, основные части и детали огнестрельного оружия, более сотни патронов. Часть огнестрельного оружия была изготовлена самодельным способом, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

Мужчине вменяется незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Назначено судебное заседание.
оружие

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