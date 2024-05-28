У жителя Бурятии нашли арсенал оружия

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело



У 57-летнего жителя Баунтовского района Бурятии полицейские обнаружили арсенал оружия.



- Во время обыска у сельчанина были изъяты четыре единицы огнестрельного оружия, основные части и детали огнестрельного оружия, более сотни патронов. Часть огнестрельного оружия была изготовлена самодельным способом, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.



Мужчине вменяется незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.



Назначено судебное заседание.

