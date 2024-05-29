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В мэрии Улан-Удэ сменился начальник комитета городского хозяйства

В мэрии Улан-Удэ сменился начальник комитета городского хозяйства
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Новый руководитель прежде трудился в ТГК-14 и «Водоканале»

В мэрии Улан-Удэ сменился председатель комитета городского хозяйства. Эту должность (пока с приставкой «и.о.») занял Сергей Иванов

- Новый руководитель комитета городского хозяйства был представлен сегодня на планёрном совещании мэра, - сообщили в администрации города.

Сергей Иванов родился 20 мая 1980 года в Улан-Удэ. Окончил Томский политехнический университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика, инженер». После окончания вуза работал начальником котельной в ЗАО АК «Алроса».

В 2009 году назначен главным инженером в ПАО «ТГК-14». В 2024 перешёл в МУП «Водоканал» начальником отдела капитального строительства. В том же году начал трудиться в мэрии, заняв должность заместителя председателя по жилищно-коммунальному комплексу комитета городского хозяйства.

Прежним руководителем комитета городского хозяйства мэрии был Сергей Гашев. Он занимал этот пост с осени 2019 года.

Сергей Гашев ранее пошёл на повышение, он назначен первым заместителем мэра. В этой должности он курирует весь блок жизнеобеспечения города: под его кураторством остаётся комитет городского хозяйства со всеми подведомственными учреждениями, а также управление административного контроля, комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, управление муниципальной жилищной инспекции.
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