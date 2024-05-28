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В Улан-Удэ заключили под стражу сотрудника МВД

В Улан-Удэ заключили под стражу сотрудника МВД
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он обвиняется в превышении должностных полномочий

В Улан-Удэ заключен под стражу инспектор по особым поручениям отделения контрольно-надзорной деятельности отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции МВД по Бурятии. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п.«е» ч.3 ст.286 УК РФ).

- Согласно версии следствия, обвиняемый из личной заинтересованности совершил действия, явно выходящие за пределы своих полномочий, а именно провёл фиктивные проверочные мероприятия. На их основе утверждено заключение об отсутствии признаков фиктивности брака между гражданкой КНР и гражданином Российской Федерации. Вследствие чего гражданке КНР выдано разрешение на временное проживание на территории России, - сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля 2024 года.

МВД Бурятии превышение должностных полномочий

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