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В Улан-Удэ сторонников экстремистского движения оставили под стажей

В Улан-Удэ сторонников экстремистского движения оставили под стажей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они пробудут в СИЗО до конца июля

Ещё в конце января четверых жителей Гусиноозёрска отправили в следственный изолятор. Их заключили под стражу по ходатайству следователя следственного управления МВД России по Бурятии

Гусиноозёрчанам предъявили обвинение по части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»). Речь о движении, запрещённом в России и признанном экстремистским.

А на днях злоумышленникам вновь продлили срок содержания под стражей. На этот раз – до 30 июля. С соответствующим ходатайством в суд обратился сотрудник СУ республиканского управления МВД. В пресс-службе райсуда уточнили, что заключённых обвиняют в преступлении «против основ конституционного строя и безопасности государства».

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