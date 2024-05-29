В Бурятии первыми в России внедрили ИИ для быстрого решения бизнес-задач

Мера господдержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»



В Бурятии запустили услугу господдержки, использующую искусственный интеллект для решения бизнес-задач. Эта новая услуга предоставляет предпринимателям и самозанятым республики профессиональные консультации по созданию концепций в различных областях бизнеса, таких как дизайн интерьеров, логотипы, названия и слоганы, разработка упаковки, коммерческие предложения, а также подготовка рекламных фотографий.



- Первые заявки на использование ИИ уже поступили и помогли предпринимателям в решении задач. Результаты поражают скоростью решений, предложенные концепции имеют неповторимый дизайн и большой выбор для внедрения, - пояснил директор центра «Мой Бизнес» Станислав Брыков.



Услуга предоставляется бесплатно как для действующих предпринимателей республики, так и для самозанятых граждан, делая инновационные решения доступными и применимыми. В рамках консультаций эксперты предлагают от 5 до 10 вариантов решений на выбранные позиции, представленные нейросетью.



- Искусственный интеллект – это мощный инструмент для эффективных бизнес-решений. Новая услуга позволит нам, предпринимателям, получить качественные и креативные идеи для развития своего бизнеса. Мне понравился результат, который получился благодаря ИИ, - рассказала предприниматель Наталья Трифонова.



Новое направление в консультировании предпринимателей открывает широкие перспективы для использования ИИ в развитии бизнеса, способствуя его росту и конкурентоспособности на рынке. Мера государственной поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.