В нацпарке в Бурятии установили противопожарные аншлаги

Сотрудники Тункинского национального парка на въезде в лес устанавливают информационные аншлаги и шлагбаумы, напоминающие о действующем особом противопожарном режиме.Всего на территории национального парка установлено 40 шлагбаумов и 20 аншлагов.- В Кыренском инспекторском участке расклеены плакаты на противопожарную тематику, проведены беседы с местным населением, вручены памятки жителям и гостям района с номерами экстренных служб. Проведена прочистка лесных дорог, организовано перекрытие лесных дорог 10 шлагбаумами, размещено пять аншлагов и пять предупредительных знаков, - рассказал участковый государственный инспектор Кыренского участка Максим Ткачев.Госинспекторы нацпарка регулярно проводят рейды по выявлению нарушений правил пожарной безопасности в лесах.- В Зун-Муринском инспекторском участке ежедневно проводится пешее, конное, автомобильное патрулирование. С начала пожароопасного сезона составлено девять протоколов по статье 8.39 КоАП РФ. Лица привлечены к административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, - отметила старший государственный инспектор Зун-Муринского участка Норжима Шалдушкеева.Также местным жителям рассказывают о вреде несанкционированных выжиганий сухой травы и мусора.Жителей и гостей района просят воздержаться от посещения лесов в период повышения пожарной опасности.