В Тункинском нацпарке регулярно проходят рейды
Сотрудники Тункинского национального парка на въезде в лес устанавливают информационные аншлаги и шлагбаумы, напоминающие о действующем особом противопожарном режиме.
Всего на территории национального парка установлено 40 шлагбаумов и 20 аншлагов.
- В Кыренском инспекторском участке расклеены плакаты на противопожарную тематику, проведены беседы с местным населением, вручены памятки жителям и гостям района с номерами экстренных служб. Проведена прочистка лесных дорог, организовано перекрытие лесных дорог 10 шлагбаумами, размещено пять аншлагов и пять предупредительных знаков, - рассказал участковый государственный инспектор Кыренского участка Максим Ткачев.
Госинспекторы нацпарка регулярно проводят рейды по выявлению нарушений правил пожарной безопасности в лесах.
- В Зун-Муринском инспекторском участке ежедневно проводится пешее, конное, автомобильное патрулирование. С начала пожароопасного сезона составлено девять протоколов по статье 8.39 КоАП РФ. Лица привлечены к административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, - отметила старший государственный инспектор Зун-Муринского участка Норжима Шалдушкеева.
Также местным жителям рассказывают о вреде несанкционированных выжиганий сухой травы и мусора.
Жителей и гостей района просят воздержаться от посещения лесов в период повышения пожарной опасности.
В нацпарке в Бурятии установили противопожарные аншлаги
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Запрет начнёт действовать с вечера 30 мая
Столицу Бурятии украсят ко Дню города
Работы планируют закончить в начале лета
Сотрудники колонии отследили посадку дрона по звуку
Коммунальщики собираются перейти на усиленный режим работы
Концерт посвятят народам многонациональной России
Из-за единого госэкзамена сильно стрессует почти четверть горожан
Теперь жители республики не смогут связаться с ней во «ВКонтакте»
Название придумали сами местные жители
А крикунам пригрозили отказать в обслуживании
Долг он копил несколько лет
Она стояла в очереди больше двух десятков лет
Его следы заметили в нескольких километрах от населённого пункта
На неё уже успели пожаловаться Владимиру Путину
В больницу обратились восемь матерей