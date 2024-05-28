В Чите вновь запущены прямые рейсы до Сочи и Санкт-Петербурга

Они будут выполняться с частотой два раза в неделю



Из Забайкальского края будут выполнять прямые рейсы по маршрутам Чита - Санкт-Петербург с 28 мая и Чита - Сочи с 29 мая. По вторникам и пятницам жители региона смогут улететь в Санкт-Петербург, а по средам и субботам в Сочи.



- Прямые рейсы в Питер и Сочи будут выполняться с частотой два раза в неделю по каждому из направлений на широкофюзеляжном дальнемагистральном самолёте Airbus A-330 в компоновке 345 и 370 кресел экономического класса. Время в пути из Читы в Питер - 6 часов 40 минут, из Питера в Читу – 6 часов 30 минут, из Читы в Сочи – 7 часов 50 минут, а из Сочи в Читу 7 часов 5 минут, - рассказал генеральный директор аэропорта Читы Денис Каминский.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья, полёты выполняет авиакомпания «Ай Флай».

