В Бурятии проведут хоровую ассамблею, посвящённую 50-летию БАМа

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Лучшие хоры выступят на главной площади республики в День России



Республиканская хоровая ассамблея, посвящённая 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали и Году семьи, пройдёт с 11 по 12 июня в городе Улан-Удэ. В ассамблее примут участие вокальные и хоровые коллективы культурно-досуговых учреждений, организаций и предприятий, домов творчества со всей Бурятии. В их исполнении прозвучат известные произведения российских и бурятских композиторов.



11 июня состоится отборочный этап конкурса, где жюри оценит вокально-хоровые коллективы, определят дипломантов и лауреатов конкурса.



12 июня, в День России на площади Советов проведут гала-концерт хоровой ассамблеи. Зрители увидят самые яркие выступления участников. Лучшие коллективы будут награждены дипломами лауреатов и денежными сертификатами, сообщает республиканский центр народного творчества.



Возрастное ограничение: 6+.

