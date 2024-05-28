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В райцентре Бурятии достраивают ещё один детский сад

В райцентре Бурятии достраивают ещё один детский сад
Общество,  Фото:УКС РБ
Дошкольное учреждение в Иволгинске собираются открыть к новому учебному году

К новому учебному году планируют открыть ещё один детский сад в пригороде Улан-Удэ. Готовность детского сада на сто мест в посёлке Иволгинск составляет 85%.

На строительной площадке осталось выполнить благоустройство прилегающей территории, завершить отделочные работы внутри здания, подключить электричество, установить вентиляцию и слаботочные системы. Срок окончания строительства установлен не позднее 1 июля, чтобы к началу нового учебного года детский сад смог открыть свои двери.

Как рассказали в управлении капитального строительства РБ, при строительстве детского сада подрядчик столкнулся с рядом трудностей. Одна из них — нехватка рабочих, что вызвало отставание от графика сдачи объекта. В настоящее время специалистами УКС с представителями подрядной организации прорабатываются способы решения проблем. Так, на днях обсудили вопросы, связанные с подключением электроснабжения по постоянной схеме.

- Совместно с представителями «Россети Сибирь» определили срок до начала июля, чтобы обеспечить электроснабжение по постоянной схеме для проведения пусконаладочных работ» - отметил начальник управления Анатолий Урбанов.

Подрядчику был установлен срок завершения всех работ до 1 июля. Затем детский сад будут готовить к вводу в эксплуатацию и передачи на баланс муниципального образования.

Напомним, строительство детского сада в посёлке Иволгинск началось в начале прошлого года. Стоимость объекта составляет более 200 миллионов рублей.

Бурятия детские сады строительство Иволгинский район

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