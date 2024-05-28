Работы планируют закончить в начале лета
В июне в Закаменском районе Бурятии завершится капитальный ремонт стационара и фасада районной поликлиники Закаменской ЦРБ. Работы сделаны на 99%, в большинстве помещений уже проведена отделка.
Сейчас завершается ремонт первого этажа, на котором располагается приёмно-диагностическое отделение. На втором этаже проходит ремонт отделения реанимации и интенсивной терапии. На третьем этаже — операционного блока.
Отметим, что внутри здания стационара ещё никогда не проводился капитальный ремонт. Был осуществлён ремонт только фасада и крыши здания, которое построено в 1965 году.
- Все старые двери заменены на новые, заменена система освещения. Теперь в больнице стало светло, по-настоящему уютно. В отремонтированных помещениях снят старый линолеум, демонтирована ещё советская красная плитка, старая штукатурка. Полностью заменена сантехника, для пациентов сделаны новые санузлы, для медперсонала современные раковины, специально предназначенные для проведения хирургических операций и ухода за тяжёлым больными. Также заменена система электроснабжение и вентиляции ремонт полностью произведён на первом этаже. Оставшиеся помещения будут отремонтированы на втором этапе капитального ремонта, — поделился главный врач Закаменской ЦРБ Константин Эрдынеев.
Как сообщает министерство здравоохранения РБ, Закаменская центральная районная больница оказывает медицинскую помощь 17 267 взрослым и 6 924 детям.
В Закаменске завершается капремонт стационара ЦРБ
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