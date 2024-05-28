Из-за единого госэкзамена сильно стрессует почти четверть горожан
Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что почти половина (47%) жителей бурятской столицы, у которых есть дети-выпускники, относительно спокойно переносят период сдачи ЕГЭ. Ещё 24% признались, что немного волнуются, а вот 22% приходится сильно нервничать.
Состояние дочерей и сыновей, которых ждёт единый госэкзамен, 30% родителей назвали относительно спокойным, 45% считают, что они всё-таки слегка волнуются, а для 20% это огромный стресс.
В Улан-Удэ у родителей школьников сдают нервы во время ЕГЭ
Общество, Фото:
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