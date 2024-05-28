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«Пятёрочка» всё же решила зайти в Бурятию

«Пятёрочка» всё же решила зайти в Бурятию
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Планы подтвердил заместитель коммерческого директора компании

Торговая сеть «Пятёрочка» намерена начать операционную деятельность в Бурятии. Об этом официально заявил заместитель коммерческого директора компании (территория Восток) Алексей Иванов, передаёт «Интерфакс».

- Сейчас рассматриваем выход в Бурятию, подыскиваем контрагентов, в том числе из Иркутской области и Забайкалья (в этом году сеть запустилась в этом регионе ), - сказал Иванов на Байкальском международном форуме партнёров.

При этом точные сроки появления магазинов этой торговой сети в республике пока не раскрываются.

Как сообщал «Байкал-Daily», о планах по заходу в Бурятию крупного игрока на рынке продуктового ритейла стало известно в сентябре 2023 года. Тогда переговоры с представителем «Пятёрочки» на полях Восточного экономического форума провели министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова и глава минпромторга Виктор Винокурцев. Сообщалось о намерении компании открыть 50 торговых точек в формате «магазин у дома» не только в Улан-Удэ, но и в других крупных населённых пунктах Бурятии. В случае, если планы будут реализованы, появятся порядка 1200 рабочих мест.

торговля

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