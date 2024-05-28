Жителя Братска увезли в больницу в тяжёлом состоянии после возгорания холодильника









Открытый огонь потушили в течение трёх минут. По предварительным данным, к пожару привело короткое замыкание электрооборудования - загорелся холодильник.



В МЧС отметили, что в квартире не был установлен пожарный извещатель.

Открытый огонь потушили в течение трёх минут. По предварительным данным, к пожару привело короткое замыкание электрооборудования - загорелся холодильник.В МЧС отметили, что в квартире не был установлен пожарный извещатель.

Ночью 25 мая в Братске произошёл пожар в пятиэтажном доме на улице Кирова. Горела кухня в квартире на первом этаже. Сообщение в пожарную часть поступило от очевидцев в 01:44.До прибытия пожарных самостоятельно вышли на улицу четверо взрослых и двое детей. Ещё двум жильцам потребовалась помощь – из-за сильного задымления взрослый и ребёнок не могли покинуть квартиру. Их эвакуировали прибывшие пожарные, надев специальные спасательные устройства.- При помощи шанцевого инструмента были вскрыты входная дверь и оконная решётка. В коридоре был обнаружен и спасён 22-летний парень, получивший острое отравление угарным газом. В тяжёлом состоянии он был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.