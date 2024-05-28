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Жителя Братска увезли в больницу в тяжёлом состоянии после возгорания холодильника

Жителя Братска увезли в больницу в тяжёлом состоянии после возгорания холодильника
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар в пятиэтажке произошёл ночью

Ночью 25 мая в Братске произошёл пожар в пятиэтажном доме на улице Кирова. Горела кухня в квартире на первом этаже. Сообщение в пожарную часть поступило от очевидцев в 01:44.

До прибытия пожарных самостоятельно вышли на улицу четверо взрослых и двое детей. Ещё двум жильцам потребовалась помощь – из-за сильного задымления взрослый и ребёнок не могли покинуть квартиру. Их эвакуировали прибывшие пожарные, надев специальные спасательные устройства.

- При помощи шанцевого инструмента были вскрыты входная дверь и оконная решётка. В коридоре был обнаружен и спасён 22-летний парень, получивший острое отравление угарным газом. В тяжёлом состоянии он был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Открытый огонь потушили в течение трёх минут. По предварительным данным, к пожару привело короткое замыкание электрооборудования - загорелся холодильник.

В МЧС отметили, что в квартире не был установлен пожарный извещатель.
пожар

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