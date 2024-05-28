Мальчик играл на территории заброшенного детского сада
Главу Тарнопольского муниципального образования Балаганского района Иркутской области будут судить за халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, она не проследила за тем, чтобы огородили территорию заброшенного детского сада, в результате чего там пострадал ребёнок.
- По версии следствия, обвиняемая не приняла мер по признанию заброшенного здания детского сада в селе Тарнополь бесхозяйным для обеспечения возможности законного демонтажа либо консервации. Вследствие чего 23 мая 2023 года на неогороженной территории заброшенного строения произошло обрушение стены здания. В результате произошедшего девятилетний мальчик получил различные травмы, в том числе открытые переломы предплечья и бедра, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Дело передали в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области главу села обвиняют в халатности в связи с обрушением стены на ребёнка
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