В Бурятии в рамках борьбы с алкоголем ограничат время и места продажи

Будет сокращено время продажи алкоголя, введены дополнительные дни «трезвости» и другие новые запреты
Правительство Бурятии внесло в Народный Хурал законопроект о внесении изменений в закон о вопросах правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Планируется ввести дополнительные ограничения продажи алкоголя. Продажи сократят по времени – сегодня запрет действует с 21:00 до 09:00, а будет - с 20:00 до 11:00.
Полный запрет розничной продажи будет действовать ещё три дня дополнительно: во Всемирный день здоровья (7 апреля), День семьи, любви и верности (8 июля), Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом (11 сентября).
Будет запрещена розничная продажа алкоголя в нежилых помещениях многоквартирных домов. Уставной капитал розничных магазинов для получения лицензии на алкогольную продукцию повысится с 60 000 рублей до 300 000 рублей.
В улан-удэнском общепите в многоквартирных домах и на прилегающих территориях зал обслуживания посетителей должен будет составлять не менее до 50 квадратных метров. Продажа пива и других слабоалкогольных продуктов в общепите будет разрешена только в ресторанах, барах, кафе и буфетах. При этом вводится запрет продажи алкоголя с 23:00 до 9:00 в общепите за исключением ресторанов, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
Законопроект поддержал Ананда Очиров, заместитель декана исторического факультета БГУ, член Молодёжной палаты при Народном Хурале РБ.
- Сегодня День здоровья в БГУ, и символично, что новость эта пришла именно сегодня. Это не только проблема для Улан-Удэ, где наливайки располагаются в домах. Дети их видят, школьники их видят, студенты их видят. И наша молодёжь в этом контексте, в этой культурной среде вырастает. Самое страшное, для них такие обстоятельства становятся нормальными. Поэтому этот фактор нужно исключить из нашей жизни. А данный законопроект как раз на это направлен. И сельское население, не будем скрывать, страдает от излишнего употребления алкоголя. Поэтому для молодёжи, я думаю, такой проект будет иметь отрезвляющий, простите за тавтологию, эффект. Молодому человеку есть много чем заняться в республике, особенно сейчас. Сколько у нас проектов: больших общественных, в том числе строительство кампуса. В общей канве, в общем нарративе о будущем, о молодёжи, о здоровье нации – этот законопроект, по-моему, является одной из составляющих, - отметил Ананда Очиров.
Как пояснили в правительстве Бурятии, практически во всех субъектах Российской Федерации приняты аналогичные нормативные правовые акты по реализации полномочий регионов по введению дополнительных ограничений в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Например, время продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции с 20:00 до 14:00 в Якутии, с 15:00 до 11:00 - в Тыве, с 21:00 до 11:00 - в Амурской, Калининградской, Мурманской областях.
Размер уставного капитала повышен до 400 тысяч рублей в Карелии, один миллион рублей - в Москве, Санкт-Петербурге, Якутии, 500 тысяч рублей - в Московской области.
Площадь зала обслуживания посетителей должна быть не менее 60 кв. м в Республике Алтай, 50 кв. м - в Крыму, Марий Эл, Брянской области, не менее 50 кв. м в сёлах и посёлках и не менее 70 кв. м в городах Архангельской области.
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, а также во встроенных, в пристроенных и во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных домов уже установлен в Якутии.
По мнению авторов законопроекта, вводимые ограничения призваны изменить в лучшую сторону тревожную ситуацию с алкогольной зависимостью, сложившейся в республике. Так, согласно данным Национального рейтинга трезвости регионов России в 2023 году Бурятия стала антилидером, заняв 85 место из 85. Кроме того, по итогам 2023 года республика находится на пятом месте среди регионов с наибольшим удельным весом преступлений (от числа расследованных), совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В 2023 году почти каждое пятое дорожно-транспортное происшествие (18,7%) в Бурятии совершены водителями транспортных средств, находящимися в состоянии опьянения.
Также в 2023 году увеличилось количество отравлений алкоголем и его суррогатами на 31,9% по сравнению с 2022 годом (с 210 человек до 277 человек), увеличилось количество отравлений алкоголем и его суррогатами со смертельным исходом на 10,1% (с 138 человек до 152 человек). Помимо этого, в 2023 году зарегистрирован рост смертности от алкогольной кардиомиопатии на 24,5% и рост смертности от алкогольного поражения печени на 35,1%.
Более того, в республиканском медицинском информационном аналитическом центре отметили увеличение объёма оказания медицинской помощи несовершеннолетним при отравлении алкоголем и его суррогатами. Увеличение составило 42,9% в абсолютных числах (с 14 человек в 2022 году до 20 человек в 2023 году). Доля несовершеннолетних в общем числе пациентов, поступивших в медицинские организации с отравлением алкоголем и его суррогатами, увеличилась с 5,8% в 2022 году до 9,7% в 2023 году.
Стоит отметить, что за период 2021-2023 годы в Бурятии наблюдается тенденция к увеличению количества лиц, находящихся под наблюдением в наркологических кабинетах с алкогольными расстройствами. В 2023 году указанный показатель увеличился на 4,1% по сравнению с 2021 годом (с 858,9 человек на 100 тыс. населения до 894,4 человек на 100 тыс. населения). Также показатель первичной заболеваемости хроническим алкоголизмом в 2023 году вырос на 19,5% по сравнению с 2021 годом (с 22,0 человек на 100 тыс. населения до 26,3 человек на 100 тыс. населения).
По информации республиканского наркологического диспансера, в республике значительно увечилось число лиц, поступивших в отдел по оказанию помощи лицам в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. За 2023 год в «вытрезвитель» поступили 2 827 человек, что на 39,8 % больше, чем за 2022 год (2022 человек).
Ежегодно растут объёмы реализации алкогольной продукции в целом и на душу населения. В 2023 составил - на 2,2% выше значений 2022 года или на 7,3% по сравнению с 2021 годом. В прошлом году на человека продано 5,78 литров этанола, что на 4,7% выше значений 2022 года.
Дополнительные ограничения продажи алкоголя могут изменить негативную тенденцию. По мнению правительства РБ, позволят увеличить ожидаемую продолжительности жизни на 3 месяца ежегодно, снизить смертность от алкогольных отравлений и других болезней, связанных с алкоголем на 3% ежегодно, количество преступлений и правонарушений в состоянии опьянения и ДТП - на 10% и 5% каждый год соответственно.
Также введение ограничений направлено на создание комфортных условий проживания жителей многоквартирных домов, в которых расположены объекты общественного питания, реализующие алкогольную и спиртосодержащую продукцию в ночное время. Деятельность объектов общественного питания, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, приводится в соответствие с требованиями, установленными для кафе, баров, ресторанов и буфетов.
Закон, в случае принятия, вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
В Бурятии в рамках борьбы с алкоголем ограничат время и места продажи
Власть, Фото:
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