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Бурятия и Каракалпакстан подписали меморандум

Бурятия и Каракалпакстан подписали меморандум
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия имеет давние отношения с Узбекистаном, отметил Алексей Цыденов

Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов в составе российской делегации работал в Узбекистане. 26-27 февраля эту страну с государственным визитом посетил президент Владимир Путин.

В пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что Алексей Цыденов и председатель Совета министров Каракалпакстана (суверенная республика в составе Узбекистана) Фарход Эрманов подписали бессрочный меморандум о взаимопонимании между правительством и Советом Министров республик.

Цель документа - развитие взаимовыгодного сотрудничества сторон в областях, представляющих двусторонний интерес, установление взаимовыгодных связей и стимулирование контактов деловых кругов. На основании меморандума Бурятия и Каракалпакстан следующим этапом заключат соглашения о сотрудничестве в сферах, представляющих взаимный интерес.

- Россия и Узбекистан - дружественные страны. Президенты наших стран поддерживают, развивают отношения на межрегиональном уровне. Республика Бурятия имеет давние отношения с Узбекистаном. Мы являемся основными производителями вертолётов в России, которые поставляются в Узбекистан. У нас есть сотрудничество и по линии образования: в Улан-Удэ у нас учатся студенты из Узбекистана, в первую очередь, на медицинских, технических и строительных специальностях. Сегодня у нас были встречи В2В, мы обсуждали совместные проекты, надеюсь, что получится, - отметил глава Бурятии.

Одним из перспективных направлений сотрудничества Алексей Цыденов назвал торговлю. В частности, выгодные и узбекистанским производителям, и жителям Бурятии прямые поставки экологически чистых овощей и фруктов, которые сегодня ведутся через торговых посредников. Также есть точки соприкосновения между сторонами в сферах лёгкой промышленности: экспорте упаковочной картонной продукции, которая сегодня уже поставляется из Бурятии в страны Латинской Америки и Азии. И текстильной – обсуждается возможность переработки в Бурятии сырья из Узбекистана.

Узбекистан меморандум

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